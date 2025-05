Fundo Social vai formalizar pedido para que cidade receba o programa Caminho da Capacitação

Na última terça-feira, dia 20 de maio, o Fundo Social do Governo de São Paulo lançou o programa Caminho da Capacitação. A iniciativa utilizará carretas para profissionalizar a população de baixa renda em todas as regiões do Estado. O programa está inserido no SuperAção SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes. Os automóveis começam a circular pela região de Campinas a partir da próxima semana. A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, Vânia Ribeiro, esteve em São Paulo no dia do lançamento do programa e está otimista que Mogi Guaçu possa ser inserida no programa do Governo do Estado.

“Nós vamos formalizar o pedido para que Mogi Guaçu possa receber a carreta com os cursos profissionalizantes, uma vez que a cidade possuí muitas famílias que podem ser inseridas no programa e, assim, terão condições de participar dos cursos profissionalizantes e quem sabe ter um norte para que consiga melhorar as condições de sobrevivência”, comentou Vânia.

Capacitação: mais de 40 cursos gratuitos

Serão oferecidos 46 cursos gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação vai ampliar o acesso à capacitação para jovens e adultos a partir de 16 anos, com foco em públicos como desempregados, além de inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família.

“O Fundo Social de Solidariedade pode fazer a opção de três cursos profissionalizantes e nós escolhemos gastronomia, saúde e bem-estar e moda. Estamos otimistas de que Mogi Guaçu possa ser inserida nesse programa que é tão importante”, ressaltou Vânia.

Profissionais do Centro Paula Souza ministrarão as aulas. No final do curso, os alunos recebem certificado oficial de conclusão. “Nós tendo a confirmação de que a carreta passará por Mogi Guaçu iremos fazer uma ampla divulgação, a fim de que o público-alvo seja atingido. É uma bela iniciativa do Fundo Social do Estado”, elogiou Vânia.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO