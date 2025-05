Professores da rede municipal de Holambra passam por capacitação profissional

Atividades abordaram liderança, gestão e plano de ensino individualizado; formação reforça compromisso com a educação de qualidade

Educadores da rede pública municipal de Holambra participaram, nesta quarta-feira, de um dia dedicado à capacitação profissional, com foco no aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e no fortalecimento da atuação nas escolas.

Durante a programação, foram discutidos temas centrais para a rotina educacional, como o desenvolvimento do Plano de Ensino Individualizado (PEI), liderança e gestão em ambientes escolares. O objetivo das ações é promover o alinhamento pedagógico, incentivar práticas inovadoras e oferecer ferramentas para que os educadores enfrentem, com ainda mais preparo, os desafios do cotidiano escolar.

No período da tarde, os profissionais participaram de um treinamento conduzido por integrantes do Movimento Abraçar — uma iniciativa em parceria com o Grupo Terra Viva. A atividade abordou aspectos socioemocionais e estratégias de acolhimento, fortalecendo a conexão entre educadores e alunos.

A formação contínua é parte essencial da política educacional de Holambra e reforça o compromisso do município com uma educação inclusiva, humana e de excelência. Investir no desenvolvimento dos profissionais da educação é garantir que o conhecimento chegue de forma mais eficaz e significativa às salas de aula.