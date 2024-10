Furacão Milton deixa milhões sem energia na Flórida e provoca ao menos 16 mortes

Mais de um dia após a devastadora passagem do furacão Milton pela Flórida, milhões de residentes continuam sem eletricidade, enfrentando as consequências do fenômeno que também deixou pelo menos 16 mortos. O estado ainda contabiliza os danos causados por tornados e intensas chuvas, enquanto as equipes de emergência e moradores começam a avaliar a magnitude da destruição.

Funcionários de empresas de serviços públicos trabalham incessantemente para restaurar a rede elétrica, consertando as linhas de energia derrubadas e reparando torres de telefonia danificadas. Paralelamente, agências governamentais e cidadãos munidos de motosserras se unem na remoção de árvores caídas e na limpeza de bairros gravemente afetados pelas inundações.

Apesar de não ter causado a esperada onda catastrófica de água do mar, o furacão deixou um rastro de destruição que exigirá semanas ou até meses de esforço contínuo para a recuperação completa das áreas atingidas. As fortes chuvas, ventos intensos e tornados associados à tempestade criaram uma situação de calamidade que agora desafia as operações de socorro e reconstrução em várias regiões da Flórida.

A população, ainda sob o impacto da tragédia, aguarda com apreensão a restauração dos serviços básicos e o retorno à normalidade, enquanto as autoridades monitoram os esforços de recuperação e a assistência às comunidades mais afetadas.