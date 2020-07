Furto de fiação elétrica prejudica atendimento na UBS Zambom em Jaguariúna

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Zambom teve cerca de 90% da fiação elétrica furtada neste fim de semana. O crime foi registrado na Polícia Civil de Jaguariúna e será investigado. A ocorrência provocou a falta de alimentação elétrica no local, prejudicando o atendimento público.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o furto dos cabos obrigou a unidade de saúde municipal a suspender boa parte do atendimento. “Os serviços de agendamento de consultas médicas e exames, dispensa de medicamentos e atendimento de consultas médicas de pediatria e ginecologia, além da aplicação de vacinas, foram suspensos temporariamente”, disse a secretária.

Ainda de acordo com Maria do Carmo, a Prefeitura já tomou as providências para reparar a fiação elétrica da unidade o mais rápido possível. “Lamentamos esse episódio criminoso, que prejudica a população de Jaguariúna num momento em que há um aumento da demanda pelos serviços públicos de saúde devido a pandemia de coronavírus”, completou a secretária.