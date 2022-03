Furto de veículo cresce mais de 300% no mês de janeiro

Roubo de veículos também cresceu no primeiro mês do ano na cidade berço da amizade

O furto de veículo disparou em Artur Nogueira no mês de janeiro de 2022. O aumento foi de 333,3% no primeiro mês do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice é o pior dos últimos 10 anos. Também cresceu em 33,3% na cidade berço da amizade o registro de roubo de veículos. Mesmo com os números gerais de 2021 apresentando queda, proprietários de veículos vivem inseguros e com medo de perderem seus bens.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com base nos registros da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Técnico-Científica. Em janeiro de 2021 foram registrados em Artur Nogueira 3 roubos e 3 furtos de veículos. Já em 2022, no mesmo período, foram 4 roubos (aumento de 33,3%) e 13 furtos de veículos (aumento de 333,33%) em apenas 31 dias.

A sensação de insegurança em Artur Nogueira é grande para quem gastou todo o dinheiro acumulado de reservas para comparar o primeiro carro. Esse é o sentimento de Paulo Roberto Alves, que teve seu carro furtado antes mesmo de terminar de pagar as parcelas do financiamento. “Deixei o carro estacionado em frente ao trabalho e quando voltei para ir embora já não estava mais lá. Como não tinha seguro, só restou o carnê para pagar”, revela o nogueirense decepcionado.

Retrospecto

Esse é o maior índice de furto de veículos dos últimos 10 anos em Artur Nogueira para o mês de janeiro. Desde 2012 os registros sempre foram menores do que o alcançado em janeiro de 2022. No gráfico é possível identificar que em 2017 o índice foi de 12 furtos no mês de janeiro, mesmo assim, abaixo do atual recorde.

De 2021 para 2022 também cresceu os registros de roubo de veículos em Artur Nogueira no mês de janeiro. No ano anterior foram três e neste ano foram quatro nos primeiros 31 dias, o que equivale a 33,3% de aumento.