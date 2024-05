Furto e receptação em Mogi Guaçu: Polícia prende suspeitos em operação na noite de 13 de maio

Na noite de 13 de maio, uma operação policial em Mogi Guaçu resultou na prisão de indivíduos envolvidos em casos de furto e receptação de veículos. A ação ocorreu durante um patrulhamento na área central da cidade, próximo ao shopping, quando os policiais avistaram um veículo Jetta de cor branca adentrando o estacionamento, desencadeando uma série de eventos que levaram à descoberta de atividades criminosas.

Com o objetivo de abordar o veículo, a equipe policial adentrou ao estacionamento, testemunhando um indivíduo saindo do Jetta e entrando em uma camionete Triton L200 de cor preta. Diante da situação suspeita, foi solicitado apoio de outras viaturas para abordagem da camionete, enquanto as demais unidades interceptaram o Jetta branco. Após busca pessoal nos condutores e consulta aos registros dos veículos, descobriu-se que o emplacamento da L200 correspondia a um chassi diferente do veículo, indicando possivelmente uma alteração ilegal.

As consultas aos sistemas policiais revelaram que a camionete L200 havia sido furtada em uma loja na cidade de Mogi Mirim, no dia 12 de maio de 2024. Além disso, durante a busca no Jetta, os policiais encontraram um motor automotivo de um Jetta TSI no porta-malas, com a numeração suprimida, tornando impossível a identificação do número do motor. Uma porta também foi encontrada no veículo.

Os suspeitos abordados afirmaram ter adquirido a caminhonete de terceiros, alegando que o verdadeiro proprietário estaria envolvido em um golpe de seguro e os teria instruído a se livrarem do veículo. Apesar de ter sido feito contato com o proprietário registrado da L200, ele não compareceu ao plantão de polícia judiciária até o final da apresentação da ocorrência, resultando na apreensão do veículo pela CPJ.

Diante dos indícios de crimes, os suspeitos foram detidos e conduzidos ao plantão de polícia judiciária de Mogi Guaçu, aonde foi elaborado o Boletim de Ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resultando na apreensão do veículo Triton L200, do motor com a numeração suprimida, de uma porta encontrada no Jetta, bem como dos aparelhos celulares dos indiciados, que permaneceram à disposição da justiça.