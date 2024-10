Furto em estabelecimento comercial de Jaguariúna termina com prisão de mulher em flagrante

Na noite de 24 de outubro, uma equipe policial em patrulhamento na área de Jaguariúna foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um estabelecimento comercial de eventos. O proprietário do local havia acionado a polícia ao visualizar, através das câmeras de segurança, uma pessoa quebrando a porta do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher visivelmente alterada, danificando diversos objetos do comércio. Durante a abordagem e com técnicas operacionais, os agentes conseguiram detê-la sem incidentes. Após verificação, foi constatado que a mulher havia quebrado a porta de entrada da cozinha e causado danos significativos em uma geladeira e um freezer. Além disso, ela havia separado alguns eletrodomésticos, como duas balanças, dois liquidificadores e uma batedeira elétrica, com a provável intenção de subtraí-los.

Devido aos danos provocados, a perícia foi acionada para análise do local, com a presença de um perito e uma fotógrafa, que registraram as condições em que se encontrava o estabelecimento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, que foi conduzida à delegacia local, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. Após o procedimento, a mulher permaneceu à disposição da justiça.