Furto Qualificado: Ação Policial Impede o Crime em Mogi Guaçu

Da Redação

Foto Divulgação PM

Equipe de patrulha da Polícia Militar aje rapidamente e recupera materiais furtados em Mogi Guaçu.

Às 20h35, na Rua Luiz de Danielli, Bairro Murayama IV, uma equipe policial agiu com rapidez e eficácia na interrupção de um furto em andamento. Os suspeitos, identificados como RPR e MFC, foram apresentadas as autoridades, e os materiais furtados foram recuperados.

Na noite do dia 16 de setembro de 2023, por volta das 20h35, uma equipe de patrulha da Polícia Militar de Mogi Guaçu estava em serviço de rotina, patrulhando a Avenida 22 de Outubro, quando recebeu uma chamada do COPOM informando sobre um furto a uma residência em trânsito. A ação rápida da equipe impede que o crime se concretize.

Os policiais se deslocaram até o local, onde avistaram dois indivíduos empurrando uma carriola transportada com várias peças destinadas a andaimes. Foram identificados como RPR e MFC, e ao serem questionados sobre a procedência dos objetos, informaram que tinham feito contato com um terceiro indivíduo para entregá-los próximos ao Bairro Santa Luzia.

As autoridades deslocaram-se então até o local da construção onde fizeram contato com a arquiteta responsável pelo projeto. Esta, por sua vez, entrou em contato com o proprietário da residência, que obteve as peças de andaimes como sendo de sua propriedade, confirmando o furto em andamento.

RPR e MFC foram prorrogados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde foram apresentados à autoridade de plantão. Após a coleta de versões e dados, os indivíduos foram liberados, mas a ação eficaz da equipe policial conseguiu a recuperação dos materiais furtados e impediu a consumação do crime.