Furto Qualificado em Mogi Guaçu: Indivíduo Detido Após Fuga Pelos Telhados

Da Redação

Na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de uma ação policial que resultou na detenção de um suspeito por furto qualificado. O indivíduo identificado como M. A. F., de 33 anos, foi capturado após uma perseguição frenética pelos telhados das residências locais.

A vítima, S. H., de sexo feminino, foi surpreendida pela invasão em sua propriedade, onde um celular da marca Motorola foi subtraído. O incidente foi prontamente reportado às autoridades policiais, que responderam ao chamado com urgência.

Segundo relatos da equipe policial, ao chegar ao local informado, foram recebidas informações da comunidade que indicavam a presença de um indivíduo trajando camiseta escura com diversos desenhos, calça preta e bermuda colorida sobreposta, que estaria envolvido no furto do celular. Sem hesitação, os agentes iniciaram uma busca minuciosa pela área.

O suspeito, ao perceber a aproximação das autoridades, empreendeu fuga, escalando os telhados das casas vizinhas em uma tentativa desesperada de escapar. Apesar das manobras evasivas, a polícia não desistiu e solicitou apoio de outras equipes para cercar o local.

A perseguição prosseguiu por ruas e telhados, com o suspeito alterando constantemente sua rota de fuga. Após uma negociação breve, ele foi detido no telhado de uma residência na Rua Pedro Cividati. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com o suspeito durante a busca pessoal, ele foi identificado como M. e recebeu voz de prisão em flagrante.

O aparelho celular roubado não foi encontrado com o suspeito, que alegou tê-lo dispensado durante a tentativa de fuga. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante e elaborou o Boletim de Ocorrência de Furto Qualificado.

O indivíduo permanece sob custódia, aguardando as devidas providências da justiça. Além disso, foi solicitada uma perícia técnica na residência onde o furto ocorreu, visando reunir mais evidências para o processo judicial em andamento.