Futsal de base estreou pela Copa Metropolitana

Jogando no domingo, 6, no ginásio Rogê Ferreira em Campinas, a equipe de futsal feminino sub-16, da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo estreou pela Copa Metropolitana.

A equipe enfrentou o Athletico Unidos, de Campinas e acabou derrotada por 5 a 0. O time amparense contou com desfalques, o Futsal Feminino Amparo não conseguiu manter o ritmo depois de um bom primeiro tempo e acabou sofrendo muitos gols.

Jogaram por Amparo Giovanna, Arieli, Isa, Manu e Mari Mari.

No próximo domingo, 13, o time adulto do futsal de Amparo joga em Espírito Santo do Pinhal, pela Copa Metropolitana.

Vindas de uma boa estreia, onde bateram a equipe de Indaiatuba por 4 a 0, Amparo enfrenta as pinhalenses, que também venceram na estreia.

s que já tem 6 pontos.

A partida está agendada para as 9 horas, no ginásio poliesportivo “Guilherme Moraes Ribeiro”