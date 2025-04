Teatro Oficina do Estudante terá programação ininterrupta no feriado prolongado

O diferencial da programação desta semana do Teatro Oficina do Estudante é o show musical Acoustix, no sábado, às 19h. Mais do que um projeto acústico, este show musical é uma jornada musical através dos clássicos atemporais. O duo é formado por Bruno Rizzo – com mais de 20 anos de experiência como cantor, produtor e diretor artístico – e Rodrigo Fernandes – cantor e compositor também com mais de 20 anos de carreira, cinco dos quais no mercado internacional, tendo se apresentado em mais de 30 países. Bruno, com seu timbre forte e escuro, e Rodrigo, com sua voz aguda e cristalina, criaram uma combinação única. Mesmo com a discrepância entre seus timbres, há momentos em que suas vozes se confundem e se entrelaçam de forma surpreendente.

Juntas, essas vozes experientes oferecem uma nova perspectiva sobre hits como “Don’t Stop Believin’”, “Forever” e “Iris”. Os arranjos do Acoustix são cuidadosamente elaborados para manter a originalidade das músicas enquanto introduzem elementos novos e inovadores. Com a inclusão de um trio de cordas, dois violões e piano, cada apresentação ao vivo é uma homenagem aos clássicos e uma nova interpretação acústica, oferecendo uma vibe própria e envolvente. O projeto está prestes a lançar seu trabalho em todas as principais plataformas digitais, como YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é livre.

Sem pausas durante todo o feriado, serão apresentados os principais humoristas brasileiros com novos shows nesta turnê 2025. O “Stand-up Raiz”, com Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, retorna na quarta-feira, dia 16 (e, também, nos dias 23 e 30), no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas, com apresentações sempre às 21h. A história dos três humoristas se mistura com a do Stand-Up Comedy no Brasil. Precursores do movimento, eles seguem entre os principais comediantes da cena brasileira, sempre com shows lotados por onde passam. Neste show de comédia pasme: eles contam piadas. Na realidade, este show foi criado em 2020 justamente com a proposta de resgatar o estilo das tradicionais noites de comédia, cujo único objetivo é fazer o público dar muitas risadas. Eles se revezam no palco, apresentando seus textos, e se juntam, no final, para uma resenha divertida. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é de 18 anos.

Também em temporada em abril no Teatro Oficina do Estudante, Murilo Couto traz o stand-up “Construindo um show sobre casamento” nas próximas três quintas-feiras (dias 17 e 24 de abril e no feriado de 1º de maio), às 21h. Conhecido por seu humor irreverente e espontâneo, o comediante volta aos palcos com um novo show que mergulha de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado. O show traz uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase, repleta de desafios e momentos cômicos que todo mundo pode se identificar. Entre as histórias, Murilo – comediante, youtuber, ator, coach e rapper nas horas vagas -, aborda as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades no relacionamento e as pequenas (ou gigantescas) brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma. De maneira leve e descontraída, ele explora o lado tragicômico das tentativas frustradas de se tornar um “adulto de verdade”, algo que para ele parece ser uma missão impossível. Com sua habilidade inigualável de transformar situações comuns em piadas memoráveis, Murilo traz um show repleto de risadas, reflexões e identificação imediata com o público. Se você já brigou por causa da cor da parede, discutiu sobre quem vai lavar a louça, ou tentou se convencer de que finalmente está levando a vida a sério, esse show é para você. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 14 anos.

Emerson Ceará chega com o show “Para-raios de Maluco”, na sexta-feira, dia 18, às 21h. Neste stand-up, o humorista mergulha no caos das situações mais inusitadas que já viveu. De encontros esquisitos a histórias inacreditáveis, ele prova que tem um talento especial para atrair gente maluca – e transformar tudo em piada. Esse é o oitavo show solo do comediante, que se consolida como um dos principais nomes da comédia brasileira, conquistando um público que é fã do seu estilo único de contar histórias e de suas piadas apenas para maiores. O show não é recomendado para menores de 18 anos, que podem ter acesso à plateia somente acompanhados de pais ou responsáveis. Os preços dos ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e a classificação etária é 18 anos.

No domingo, às 19h e já com sessão extra às 17h, Renato Albani volta com “Testando 1, 2, 3”. Em seu quinto show solo, Albani levanta os pontos de evolução e de estagnação da sociedade, fazendo um comparativo entre o passado, o presente e o futuro, abordando os diversos conflitos que vivemos e a forma como nos comportamos diante dos fatos da vida em diferentes áreas. O show tem duração de 70 minutos. O humorista soma 3 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões no TikTok, 1,1 milhão no Facebook e 1,97 milhão de inscritos no YouTube Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 16 anos.

Nas segundas e terças-feiras até o final de abril (dias 21, 22, 28 e 29), sempre às 21h, Whinderson Nunes retorna aos palcos com o show “Isso definitivamente não é um culto”, após o sucesso de “Isso não é um culto”, de 2023. Ele promete ainda mais humor, reflexão e provocações neste especial inédito que aprofunda temas, como o iminente fim do mundo, atualidades, redes sociais, religião e muito mais, sempre com sua visão única e irreverente. O espetáculo é inovador, carregado de ironia e de sagacidade, por meio da visão única de Whindersson sobre o mundo de hoje. Os ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e a classificação etária é 16 anos.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de abril de 2025 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br

Dias: 16, 23, 30/04, quarta, 21h

Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho – Stand-up Raiz

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 18 anos

Dias: 17, 24/04 e 01/05, quinta, 21h

Murilo Couto – “Construindo um show sobre casamento” – Stand-up

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 18/04, sexta, 21h

Emerson Ceará – Para-raios de Maluco – Stand-up

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 18 anos

Dia: 19/04, sábado, 19h

Acoustix – Show musical

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: Livre

Dia: 20/04, domingo, 19h / 17h (extra)

Renato Albani – “Testando 1, 2, 3” – Stand-up

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 21, 22, 28 e 29/04 segundas e terças, às 21h

Whinderson Nunes – “Isso definitivamente não é um culto” – Stand-up

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 25, 26 e 27/04, sex, sáb e dom, 21h e 19h

Gregório Duvivier – “O Céu Da Língua” – Comédia dramática

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 160,00

Classificação etária: 12 anos