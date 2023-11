FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM VIVE CLIMA DE FINAIS

Nos próximos dias serão conhecidos quatro campeões de futebol amador em Mogi Mirim. Na Copa Carlos Corrêa, o confronto decisivo da Série Ouro foi definido no domingo (5), após os jogos de volta das semifinais. No campo do Santa Cruz, a Vila Dias venceu o Vila Chaib por 2 a 0, gols de Everton Sena e Americano e, com o 3 a 0 no placar agregado, voltou a avançar para uma final na elite mogimiriana após 11 anos.

O Terror da Zona Leste vai ter pela frente a Tucurense, que carimbou passagem para a sétima final consecutiva ao eliminar o Novacoop, em dérbi da Zona Norte. A Alvinegra havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. O duelo teve início no dia 29 de outubro, mas foi interrompido aos 30 minutos do primeiro tempo, quando a Tucurense vencia por 1 a 0, gol de Patrick. No complemento, realizado na quinta-feira (2), a Veterana confirmou o triunfo com o gol de Douglas.

O atacante voltou a marcar no domingo (5), quando anotou duas vezes para a Veterana, sendo o destaque da classificação da Tucurense na luta pelo 19º título na primeira divisão de Mogi Mirim. As finais da Série Ouro serão nos dias 19 (no campo do Santa Cruz) e 26 (no Tucurão), com início dos jogos às 15h00.

Série Prata

Muita emoção na disputa pela classificação para a final da Série Prata da Copa Carlos Corrêa. No campo do Mirante, o Atlético Mogi, dono da melhor campanha da ‘Segundona’, empatou em 1 a 1 com o Recanto da Cachoeira, repetindo o placar do jogo de ida, no Santa Cruz. Thiago marcou para o Atlético e Vitor fez para o Recanto.

Nas penalidades, vitória do Recanto da Cachoeira por 4 a 3 e vaga para a final da Prata em seu primeiro ano de Copa Carlos Corrêa. O mesmo vale para o Santa Clara que, em sua temporada de estreia, chegou à decisão após eliminar o Pombal. O time da Zona Norte havia vencido por 3 a 2 no Tucurão e, na volta, no campo do Santa Cruz, venceu por 4 a 0.

Luiz Carlos (2), Endonay e Alexandre fizeram os gols do Santa Clara. A partida de ida será já neste domingo (12), às 10h00, no campo do Santa Cruz. Já a volta está marcada para o domingo (19), também a partir das 10h00, no Tucurão.

Série Bronze

O Barbearia saiu em vantagem na final da Série Bronze da Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador. O time da Zona Leste foi até o Tucurão no domingo (5) e venceu o Flamboyant por 1 a 0. Wellington, aos 44 do segundo tempo, marcou o gol que garantiu uma ligeira vantagem para o Barbearia.

No jogo de volta, neste domingo (12), o time preto e branco será campeão mesmo que empate o duelo com o rival. Uma vitória simples, claro, também dá o troféu para o Barbearia. Já o Flamboyant precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis e, em caso de triunfo por dois ou mais gols de diferença, reverterá a vantagem do adversário e ficará com a taça.

A final da Série Bronze será neste domingo (12), a partir das 15h00, no campo do Tucurão. Após o jogo serão entregues as medalhas e troféus para os campeões e vice-campeões, além das premiações de Craque da Série Bronze 2023, Artilheiro e Defesa Menos Vazada.

Cinquentão

Outra decisão que ocorre já neste final de semana é do Campeonato de Futebol Cinquentão. Tucurense e Vila Dias vão se enfrentar no Tucurão a partir das 8h00 de domingo (12). A decisão ocorre em partida única, seguindo o rito das fases eliminatórias anteriores.

A Tucurense, dona da melhor campanha do torneio e única com 100% de aproveitamento, eliminou o Master Amigos, de Socorro na semifinal com uma vitória de 5 a 0 no Tucurão.

Adriano, Marcelo, Luciano, João Eduardo e Márcio Crispim fizeram os gols. Quem também se classificou com goleada foi a Vila Dias, que, no campo do Santa Cruz, fez 4 a 0 no Capelinha, de Conchal. A vitória foi construída com dois gols de Paulo César e dois de José Eduardo. Apesar de não ter 100% de aproveitamento, a Vila também está invicta, com seis vitórias e um empate.