FUTEBOL DE JAGUARIÚNA OFERECE OPORTUNIDADE PARA JOVENS TALENTOS

Na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, jovens aspirantes ao futebol terão uma grande oportunidade em Jaguariúna. As equipes de futebol masculino que representam a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna em competições regionais estarão realizando uma seletiva para recrutar novos atletas para a temporada 2025.

A iniciativa busca identificar talentos nas categorias Sub-13 e Sub-15, com o objetivo de fortalecer os times locais. Os interessados devem comparecer ao Campo do Azulão, localizado na Rua Epitácio Pessoa, s/nº, nos horários determinados para cada categoria:

Sub-13: nascidos em 2012 e 2013 – 15h00

Sub-15: nascidos em 2010 e 2011 – 16h00

Os participantes devem estar atentos às exigências da seletiva. Não serão tolerados atrasos e é imprescindível que todos estejam com vestimenta adequada para a prática do futebol. A inscrição será realizada no próprio local, antes do início de cada etapa.

Os treinamentos das equipes selecionadas ocorrerão nas segundas e quartas-feiras, nos mesmos horários das seletivas, durante o período da tarde.

