Futsal de Artur Nogueira confirma participação na 10ª Taça EPTV de Futsal

Campeonato terá abertura dia 8 de março e se estende até 18 de maio

A temporada de 2024 começou com tudo para o futsal de Artur Nogueira. Isso porque, o município confirmou participação na Taça EPTV 2024. O campeonato, que está na 10ª edição este ano, ocorre desde 1985 e é disputado por atletas de toda a região.

A inscrição da equipe foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, e a convocação dos atletas é feita pelos professores da Escola de Futsal de Base.

O titular da pasta, Caio Rodrigues, pontua que o time inclui jogadores experientes e novatos, alguns dos quais já estão preparados para competir na Liga Paulista.

“Estamos ansiosos para, mais uma vez, mostrarmos todo o potencial dos nossos atletas. Os treinos estão a todo vapor e nós estamos prontos para jogar muito por esse título”, destaca Rodrigues.

ARTUR NOGUEIRA VICE-CAMPEÃO EM 87

Essa não é a primeira vez que Artur Nogueira disputa o campeonato. Conforme informações da EPTV Campinas, a cidade chegou à final do torneio em 1987 – na 2ª edição.

Na época, os atletas nogueirenses enfrentaram a equipe de Americana. O placar foi favorável ao adversário, mas Artur Nogueira encerrou a participação com o honroso título de “vice-campeão”. Além disso, em 2023, o município também marcou presença na competição.

O diretor de Esporte, Rodrigo Pinheiro (Burunga) expressa otimismo em relação à esta edição, destacando-a como uma oportunidade para fortalecer o futsal nogueirense. “De forma especial, agradeço à gestão Lucas Sia (PSD) pelo apoio constante ao esporte nos últimos anos”, pontua.

CONGRESSO TÉCNICO

O congresso técnico foi realizado na última quinta-feira (29), no Sesi Campinas. De acordo com Burunga, foram discutidos detalhes sobre a competição, incluindo o formato de disputa e o sorteio dos grupos.

CRONOGRAMA DO CAMPEONATO 2024

– Período de inscrições: 15 de janeiro a 18 de fevereiro

– Congresso técnico: 29 de fevereiro (quinta-feira)

– Abertura: 08 de março (sexta-feira)

– Jogos: 11 de março a 09 de maio

– Semifinal: 13 de maio (segunda-feira)

– 3º e 4º lugares e final: 18 de maio (sábado)

O início da competição é marcado pela cerimônia de abertura, onde torcidas e equipes se encontram pela primeira vez no campeonato. Uma cidade diferente é escolhida para abrigar a celebração a cada ano e o time da sede também participa do primeiro jogo do torneio.