Futsal dos Jogos PROERD 2024 conhece os seus semifinalistas

Na manhã do sábado, 28 de setembro, aconteceu no Ginásio Dario Zanini do Esporte Clube Santa Sofia, as disputas do Futsal nos Jogos PROERD de Pedreira 2024.

A modalidade foi disputada na sua primeira fase no formato de festival, com as 9 equipes participantes formando dois grupos onde se confrontaram dentro dos mesmos, classificando as duas primeiras equipes colocadas de cada grupo para as semifinais.

O Grupo-A contou com 5 equipes, que terminou com o Humberto Piva em 1° e Maria Helena na 2° colocação. O Grupo-B teve 4 equipes, terminando com o Colégio Anglo na 1° posição e Airton Policarpo em 2°.

As semifinais do Futsal nos Jogos PROERD estão formadas, com Humberto Piva enfrentando Airton Policarpo e Colégio Anglo x Maria Helena, em partidas programadas para o dia 22 de outubro no Santa Sofia.

E na noite da terça feira, 08 de outubro, a partir das 18h30 no Ginásio do Santa Sofia, acontecem as disputas do Cornhole, um jogo que consiste em lançar pequenos sacos de milho para uma plataforma de madeira com um buraco no final de uma das extremidades. Trata-se de um jogo de pontaria.

Os Jogos PROERD são organizados pela Policia Militar, através do PROERD e apoio da Prefeitura Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Esporte Clube Santa Sofia, Unicesumar, Via Brasil Escola e Ludi Sports.