Futsal e Vôlei de Artur Nogueira avançam para as quartas de finais dos Jogos Regionais

Ambas as equipes entram em quadra nesta quinta-feira (06), em busca de vagas nas semifinais

As equipes de Futsal sub21 e Vôlei Masculino Livre de Artur Nogueira estão com ótimos desempenhos nos Jogos Regionais 2023. Ambas as equipes conquistaram o título na edição anterior e continuam demonstrando talento, garantindo vagas nas quartas de finais da competição.

O campeonato está na 65ª edição e acontece em Mococa (SP).

FUTSAL

O time de Futsal sub21 de Artur Nogueira se classificou em primeiro lugar do grupo A, após um placar elástico de 9 a 1 sobre Aguaí. Com essa importante vitória, a equipe demonstrou superioridade e avançou para as quartas de finais.

Na próxima etapa, que acontece nesta quinta-feira (06), às 15h, enfrentarão Casa Branca em busca de uma vaga nas semifinais.

VOLEIBOL

A equipe de Vôlei Masculino Livre da Associação Desportiva Voleibol (ADV) de Artur Nogueira também segue brilhando nos Jogos Regionais. Após vencerem Santa Cruz das Palmeiras por 2 sets a 0, garantiram o lugar nas quartas de finais.

Com uma combinação de habilidade, trabalho em equipe e determinação, os atletas nogueirenses estão prontos para enfrentar Mogi Guaçu nesta quinta-feira (06), às 15h30, e lutar por uma vaga nas semifinais.