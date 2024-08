Gabriel da Costa disputou a 5ª etapa da Copa FBR de Mountain Bike em Porto Feliz

A cidade de Porto Feliz sediou no domingo, 25 de agosto, a 5ª etapa da Copa FBR de Mountain Bike, reunindo atletas de todo o Estado de São Paulo em várias categorias.

Pedreira esteve representada pelo atleta Gabriel Lázaro da Costa que durante a competição conquistou o 5º lugar em sua Categoria e o 2º lugar na Classificação Geral.

“Mais uma competição com os melhores atletas do Mountain Bike do Estado de São Paulo e contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer consegui resultados importantes e trazer mais um troféu para Pedreira, meus agradecimentos ao treinador Rubens Lino pelo trabalho desenvolvido na preparação para cada competição”, destacou na ocasião Gabriel da Costa.