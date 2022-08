Gabriel Francis lança nova música

Produtor, pianista e estudante de música desde os 7 anos, o possense Gabriel Francis lançou na última semana, sua nova música autoral de trabalho, “Outer Space”, em português, “Espaço Sideral”, já disponível em todas plataformas digitais de streaming. A composição com motivo e ideias melódicas foi feita em aproximadamente duas horas, depois foi realizada a construção do arranjo por mais uma semana. “A música foi captada em meu estúdio, onde tenho uma sala de gravações com um piano de cauda de 2,13m de comprimento, que tem um timbre muito bonito e característico. Todo processo de mixagem/masterização também foi feito por mim,” exaltou. Francis é pianista erudito com formação musical pela UNICAMP.Atualmente trabalha como produtor em seu estúdio em Holambra, Nascer do Som, onde trabalha com produção musical e de vídeos pra diversos artistas e estilos. Também é cantor, acordeonista e professor de música e nas horas vagas, gosta de trabalhar como compositor, com composições instrumentais e canções. Com seu estilo particular e influências da música erudita, e também com gêneros pop, new age, minimalista, entre outros, Gabriel possui hoje mais de 50 músicas autorais entre instrumentais e canções, como por exemplo “Outer Space”, “Vacuum” e canções “I Just Want You” e “Guide Me.” No canal do Youtube, Gabriel também lançou covers, como “I Don’t Want to Miss a Thing” com a dupla sertaneja Hugo e Tiago e a música “Esqueça”, com parceria com a dupla Althayr e Alexandre. Questionado sobre o futuro, Francis pontua vários planos para o futuro, como adquirir reconhecimento nacional e internacional, produzir para artistas de todo o mundo e como compositor instrumental, ter canções em filmes e séries e um público crescente nas plataformas digitais. Seu trabalho pode ser encontrado no Youtube, https://www.youtube.com/gabrielfrancispiano, nas plataformas digitais de streaming como Spotify Gabriel Francis, e instagram @gabrielfrancisprodutor. Carreira A música esteve no coração desde bebê, quando ouvia seu pai tocar violão e cantar. Aos 7 anos, ainda como hobby começou seus estudos através do teclado. Aos 15, iniciou seriamente as primeiras aulas de piano, onde decidiu que música seria seu futuro e investiu nos estudos para uma universidade. Aos 17 anos, Gabriel fez o Conservatório Carlos Gomes de Campinas, e aos 18 passou em Bacharel em Piano Erudito pela Unicamp. No Primeiro ano de faculdade, teve alguns problemas de saúde relacionados à LER (lesão por esforço repetitivo), o que direcionou seu foco pra parte da produção musical. Após a recuperação foi retomando aos poucos os estudos no Piano, mas nesse meio tempo, já iniciava seus primeiros passos com um estúdio caseiro, um Home Studio. Desde então já trabalhava com artistas regionais, produzindo músicas, arranjos, fazendo gravações, filmando e produzindo vídeo clipes. Em 2012 se graduou em música, e já trabalhava mais intensamente com as produções e em 2015 veio a inauguração do tão sonhado estúdio. O estúdio O Nascer do Som em Holambra foi inaugurado em julho de 2015, com a proposta de atender músicos de toda região de Campinas e conta com uma ótima estrutura de áudio/vídeo, onde já passaram nomes como Hugo e Tiago, Althair e Alexandre, entre outros, com equipamentos de última geração e dezenas de trabalhos desenvolvidos nos últimos anos. Aulas As aulas oferecidas são piano, teclado, canto e acordeon e realizadas em dois locais e também em plataforma online. Em Holambra, os encontros acontecem no estúdio localizado na Rua Madressilva, 129, no bairro Jardim das Tulipas e em Santo Antônio de Posse, no bairro Jardim Progresso, residência de Gabriel. O contato pode ser feito através do telefone e também via whatsapp (19) 99809-0730.