GABRIEL LEONE SERÁ AYRTON SENNA NA NETFLIX

O ator Gabriel Leone, 29, foi o nome escolhido pela Netflix para o papel do piloto Ayrton Senna (1960-1994) numa próxima minissérie da plataforma. A trama, ainda sem data definida, vai abordar as histórias de dentro e de fora das pistas do homem que se transformou em herói nacional pela Fórmula 1.h

A informação foi divulgada pelo serviço de streaming nas redes sociais nesta terça-feira (21), data em que o tricampeão de Fórmula 1 completaria 63 anos.

“É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, afirmou Leone. “Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então.”

O ator é conhecido pelos trabalhos na novela Velho Chico (2016), no filme Eduardo e Mônica (2022) e na série Dom (2021 e 2023), entre outros.

Foto: Divulgação