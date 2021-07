GASTRONOMIA: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana convidou Artur Nogueira para apresentar o modelo de evento

Festival Gastronômico de Artur Nogueira é referência na região de Campinas

O 1º Festival Gastronômico de Artur Nogueira, promovido pela Prefeitura Municipal e em parceria com o Sebrae e a Acean, já é referência na região metropolitana. Americana está entre as cidades que se inspiraram no evento organizado pela Administração nogueirense para fomentar o comércio local durante a pandemia.

Na manhã desta quinta-feira (22), a agente de Desenvolvimento Social de Artur Nogueira, Tatiane Gibertoni Sia, esteve reunida com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, e com representantes da Associação Comercial (ACIA) para apresentar o modelo do evento nogueirense.

De acordo com Tatiane, o Festival Gastronômico já foi apresentado a todos os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), por meio das Câmaras Temáticas da Agemcamp – criadas para discutir e propor projetos e soluções para as demandas metropolitanas encontradas em suas respectivas áreas de atuação. Para tanto, são realizadas reuniões mensais entre os membros, que incluem o coordenador, o suplente e os demais representantes dos 20 municípios da RMC.

“O Rafael convidou o município para explicar o festival à associação comercial e às secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Americana. Eles acharam nosso modelo de evento eficiente, já que não gerou gastos para o comerciante e nem para a Administração. Eles questionaram o processo de desenvolvimento do festival, para que pudessem fazer um evento semelhante no município deles”, disse Tatiane.

FESTIVAL GASTRONÔMICO

Em Artur Nogueira, o Festival Gastronômico ocorre desde o dia 1º de julho via delivery e drive-thru, e tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico nogueirense, contribuindo com os comerciantes locais e com o município. O festival se estenderá até o dia 31 de julho, repleto de novidades e delícias gastronômicas oferecidas pelos 35 estabelecimentos participantes.

O cardápio pode ser acessado através do site oficial (http://www.arturnogueira.sp.gov.br/festivalgastronomico) do Festival, onde os moradores poderão conferir as opções de prato e o contato de cada estabelecimento. Pelo próprio site, o cliente também poderá clicar na barra do WhatsApp e fazer o pedido desejado.