‘Gatos’ na rede de água podem comprometer abastecimento

Águas de Holambra está sempre atenta com relação às ligações irregulares

Tratar e distribuir água de qualidade à população holambrense é um trabalho que a concessionária Águas de Holambra realiza, diariamente, com a satisfação de saber que está contribuindo para a saúde das pessoas e para o progresso da cidade – um município bem abastecido, com água limpa, atrai investimentos e oferece mais qualidade de vida. Porém, ligações irregulares comprometem esse abastecimento.

Para garantir que a cidade não sofra com perdas nesse sentido, a concessionária está sempre atenta no sentido de detectar os “gatos” na rede de água. Essas ligações irregulares de água podem causar sérios danos ao sistema de abastecimento. Entre as consequências negativas da prática estão a perda da pressurização na rede, prejudicando o abastecimento nos locais mais distantes e elevados; a contaminação da rede de água; e vazamentos que podem danificar os imóveis.

“É importante que a população entenda que existem prejuízos para todos, quando o vizinho ou um conhecido realiza uma ligação irregular. A contaminação da água e o desperdício de água tratada afeta toda a comunidade e não só quem realizou a fraude”, afirma a coordenadora comercial da Águas de Holambra, Jessica Aparecida de Oliveira.

Os ‘gatos’ comprometem a estrutura física da rede em função de infiltrações e, geralmente, o material utilizado para este tipo de procedimento é inadequado e acaba causando vazamentos na rede, e consequentemente, o desperdício de água.

Jessica lembra ainda que “Toda infração causada propositadamente pelo usuário com o intuito de alterar o real consumo de água é irregular e ilegal. Quando a fraude é comprovada, o usuário é notificado, paga multa, além de arcar com os custos de um possível dano ou violação, podendo responder cível e criminalmente pela fraude”.

PERDAS – Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, com informações do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), a água perdida no Brasil durante a distribuição, no ano de 2022, poderia abastecer o Rio Grande do Sul por cinco anos.

Isso porque cerca de 7 bilhões de m³ de água foram perdidos no país naquele ano. Isso equivale a sete vezes a quantidade de água do Sistema Cantareira, que abastece o conjunto de reservatórios do estado de São Paulo. No ano, o total de água tratada foi de cerca de 18,6 bilhões de m³.

FIQUE ATENTO – Se você perceber alguma ligação irregular, como ‘gato’ na rede de água, ligue no 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp). Ajude a cuidar das nossas redes de água.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br