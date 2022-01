GCM apreende veículo clonado

Motorista informou não saber a procedência do veículo

A Guarda Municipal de Holambra (GCM) apreendeu um carro clonado no município. Motorista informou não saber a procedência do veículo.

Durante patrulhamento o Grupo de Apoio com Motos (GAM) abordou o veículo após ser avisado via rádio da entrada do mesmo no município. A viatura do Inspetor e a Polícia Rodoviária foram acionadas, auxiliando na identificação veicular e levantando maiores informações.

Após a consulta, o veículo foi constatado como produto de furto no dia 25 de abril de 2021 em Minas Gerais. A condutora informou não saber a procedência do veículo e foi encaminhada à delegacia da Holambra para a elaboração do Boletim de Ocorrências e, posteriormente, devolver o carro para o real proprietário.