GCM captura procurado por lesão corporal contra mulher em Santo Antônio de Posse

Mandado de prisão foi cumprido durante patrulhamento no bairro Bela Vista I na quarta-feira

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse capturou, na quarta-feira, 15 de abril, um indivíduo procurado pela Justiça durante patrulhamento preventivo no bairro Bela Vista I.

De acordo com a corporação, as equipes tiveram conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto e iniciaram diligências, logrando êxito na localização do suspeito. Após a abordagem e consulta aos sistemas informatizados, foi confirmada a ordem judicial em seu desfavor pelo crime de lesão corporal contra mulher.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais. A condução ocorreu sem a necessidade do uso de algemas ou emprego de força, em razão da colaboração do abordado.

Na sequência, o capturado foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na unidade policial, onde a autoridade de plantão ratificou o cumprimento do mandado de prisão.

O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

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