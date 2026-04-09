CSKA Amigos x Real Veteranos: tudo pronto para a grande final do Veterano

É dia de decisão. Após quase dois meses de competição, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Veterano acontece neste sábado, 11 de abril, no Estádio Municipal José Ferreira Neto.

A decisão será entre as equipes CSKA Amigos e Real Veteranos, que entram em campo na disputa pelo título da 14ª edição da competição.

O campeonato, que já integra o calendário esportivo do município, reuniu seis equipes formadas por atletas com mais de 35 anos, contou com a realização de 18 partidas e já soma 61 gols marcados ao longo da competição, evidenciando o alto nível técnico e o equilíbrio entre as equipes. A competição é realizada pelo Departamento de Esportes, com apoio das secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública.

A expectativa é de bom público para acompanhar a partida decisiva.

Representando o Real Veteranos, Jilvan Lima dos Santos destacou a evolução da equipe ao longo do campeonato.

“Foi uma competição bastante equilibrada. Não começamos bem na estreia, mas conseguimos evoluir ao longo dos jogos, garantir a classificação e avançar no mata-mata. Chegar à terceira final consecutiva mostra a força do grupo. Estamos concentrados e determinados a buscar o título, sempre com respeito ao adversário, que também tem muita qualidade. A expectativa é de uma grande final.”

Já pelo lado do CSKA Amigos, o presidente Zequiel J. Ferreira (Mineiro) ressaltou a união da equipe e o desempenho ao longo da competição.

“O CSKA Amigos surgiu de uma parceria entre o CSKA FC e o Só Amigos, que vem dando muito certo. Fizemos uma primeira fase consistente, com quatro vitórias e um empate, além de um bom desempenho ofensivo e defensivo. Na semifinal, a equipe mostrou força ao conquistar a virada contra o Rincão. Para a final, o foco é manter a humildade, os pés no chão e a união do grupo na busca pelo nosso objetivo.”

As inscrições para o 4º Campeonato de Futebol Amador Society 2026 já estão abertas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3896-4762 ou (19) 99712-7125.