Escola das Artes abre inscrições para curso gratuito de teatro em Jaguariúna

Projeto Teatro na Rua é voltado a maiores de 18 anos e terá aulas semanais no Parque dos Lagos

A Escola das Artes, iniciativa da Secretaria de Cultura de Jaguariúna, abre na quarta-feira, 15 de abril, as inscrições para o curso gratuito Teatro na Rua.

Voltado a maiores de 18 anos, o curso será realizado às quartas-feiras, das 19h às 21h, no Parque dos Lagos, com atividades voltadas ao desenvolvimento da expressão artística e da criatividade.

Além das aulas teóricas e práticas, a proposta inclui exercícios mensais em espaços públicos da cidade, sempre no último sábado de cada mês, promovendo a interação com a comunidade.

O objetivo é incentivar a ocupação cultural dos espaços urbanos, aproximar a população das manifestações artísticas e estimular novos talentos no teatro.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no dia e local do curso, sendo uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aprimorar habilidades teatrais.

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