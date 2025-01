GCM de Santo Antônio de Posse Prende Idosa em Flagrante por Tráfico de Drogas pela Segunda Vez

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse, sob a coordenação do Inspetor Pereira e da equipe Alfa, realizou na manhã deste domingo (12) uma operação que resultou na prisão de R., uma idosa já conhecida pelas autoridades por envolvimento no tráfico de drogas. A mulher havia sido presa na semana passada, mas foi liberada após audiência de custódia. O caso reacende a discussão sobre a reincidência e a segurança pública no município.

Durante patrulhamento a equip flagrou M., de 30 anos, comprando drogas através de uma abertura no muro da residência de R. Ao perceber a situação, a equipe imediatamente realizou abordagem.

Foram apreendidos:

2 porções de substância análoga a K2;

6 pinos contendo cocaína;

14 porções de crack;

17 porções de maconha;

R$ 96,10 em dinheiro;

2 celulares (Samsung e Multilaser);

2 rádios comunicadores (Motorola Talkabout).

Os suspeitos foram conduzidos ao Pronto-Socorro para exames médicos e, em seguida, ao plantão da Polícia Judiciária em Jaguariúna. A delegada ratificou o flagrante de tráfico de drogas para R. que permanecerá à disposição da Justiça. Já M. foi liberado e responderá ao inquérito em liberdade.