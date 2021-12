GCM realiza Operação Randandan

Agentes atuarão em eventos ocorridos na véspera do Ano Novo; PM, GM de Engenheiro Coelho e Cosmópolis também farão parte da iniciativa

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira vai realizar a “Operação Randandan” neste final de açãoano. A iniciativa visa evitar ações de desordem, direção perigosa e perturbação pública em festividades na véspera do Ano Novo. A ação vai ao encontro do anseio popular e acontecerá nos dias 31 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022.



Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, dr Roberto Daher, a operação será feita em conjunto com a Polícia Militar (PM), além da GM de Engenheiro Coelho e Cosmópolis. O responsável pela pasta explica detalhes da “Operação Randandan”.

“Primeiramente, diante do histórico, no Balneário Municipal será impedida a entrada de veículos. Em segundo lugar, haverá fiscalização nas ruas de motocicletas e carros irregulares. Em terceiro, os veículos com som acima dos decibéis permitidos serão retidos para regularização e aplicada multa ao condutor”, enumera dr Daher.

Para tanto, serão disponibilizadas 4 viaturas da PM, 10 viaturas das respectivas GCMs, Base Móvel nogueirense e os carros dos agentes de trânsito. Por fim, o secretário salienta que a Fiscalização de Posturas açãotambém atuará na ação em conjunto. “Bares cumprirão horário até às 22h, sendo passíveis de inspeção por nossa equipe”, finaliza.

O nome da Operação faz alusão ao Randandan, manobras perigosas de motocicletas e ruídos produzidos pelas mesmas, os quais são gerados quando há a retirada do filtro do escapamento das motos para “tirar ou cortar de giro” como é dito popularmente.

A Administração Municipal ressalta que a Constituição Federal permite toda e qualquer forma de reunião pacífica. “Encontros feitos em espaço público estão dentro da total legalidade. Porém, eventuais abusos dos participantes podem ser reprimidos de acordo com as disposições legais cabíveis e dentro das possibilidades em termos de recursos humanos e materiais da GCM”, pontua por meio da Assessoria de Comunicação.

Canais de denúncia

Indicações de locais com infrações e denúncias podem ser feitas através dos canais telefônicos 153 (GCM) ou 190 (PM).