GCMs de Jaguariúna fazem palestra em Estiva Gerbi sobre combate à violência contra a mulher

A GCMF Roberta, juntamente com o GCM Nunes, ministrou uma palestra em Estiva Gerbi a respeito da Patrulha Maria da Penha que é feita no município de Jaguariúna dando amparo as vítimas de violência doméstica, com intuito de ser desenvolvido também no município estivense.

Foram abordados temas como: feminicídio, violência doméstica, amparo social ( com o mútuo apoio da assistente social, delegacia de Polícia, fórum e OAB para dar amparo jurídico as vítimas de violência).

No município de Jaguariúna é feito, após todo o suporte dos órgãos citados acima, uma entrevista com as vítimas de violência ( mulher), em local reservado, o acompanhamento se as medidas protetivas estão sendo cumpridas e assim a patrulha Maria da Penha oferece um respaldo para essas mulheres.