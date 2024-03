Geraldo Gomes e vereador Mineiro receberão título de Cidadão Amparense

Dois novos títulos de Cidadão Amparense foram aprovados pela Câmara Municipal de Amparo. Um deles, por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2024, reconhece ao vereador Antonio César da Silva – o Mineiro, o mérito da homenagem. O outro título será entregue ao médico Geraldo Afonso Moreira Gomes, após aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2024.

Antonio César Mineiro foi indicado pelos vereadores Farlin Conrado (MDB) e José Bueno (PP), que destacaram toda a atividade profissional dele em Amparo, no ramo automotivo. “O homenageado é sensível às causas sociais e, com isso, deu início às festividades no entorno de seu local de trabalho. Sempre de forma totalmente gratuita, realizava a ‘Festa das Crianças’, ‘Natal Solidário’ e a conhecida ‘Festa dos Caminhoneiros’, com mais de 120 caminhões que fazem a Romaria Amparo-Arcadas”, afirmaram. Mineiro foi eleito vereador em 2020, com 547 votos.

Já Geraldo Gomes foi indicado pelo vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), que destacou a dedicação do profissional ao Programa de Saúde da Família de Amparo, tendo recebido reconhecimento do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O homenageado também foi vereador em Amparo na legislatura 2017-2020. “Ele foi coordenador de Vigilância Sanitária, de Vigilância Epidemiológica e geral de Saúde no município de Amparo. Atuou, dentre outras atividades, na elaboração de planos estratégicos para a garantia e manutenção da saúde, bem como na negociação e resolução de conflitos. Em 2016, eleito vereador, atuou com transparência e eficácia”, conclui.

