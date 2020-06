Gerente do tráfico é preso em Pedreira

O Setor de Investigações Gerais – SIG de Pedreira, após um mês de investigações prenderam dois jovens envolvidos com o tráfico de drogas. O fato aconteceu no Jardim Andrade, na tarde desta sexta feira, 05.

A Policia Civil de posse do mandado de busca e apreensão montaram campana no local, e contou com a participação da Policia Militar e Municipal, que ajudaram na prisão dos indivíduos. Durante as buscas na residência dos indivíduos foram encontrados. Uma balança de precisão, porções de maconha, 79 pinos de cocaína, 600 gramas de cocaína em um saco plástico, um caderno com anotações referente ao tráfico, cerca de três mil cápsulas para embalar drogas e R$ 2.225,00 em dinheiro.

Os acusados receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, apresentados na Delegacia da Policia Civil de Pedreira, o delegado titular ratificou a prisão em flagrante por tráfico, e os dois indivíduos encaminhados ao Centro de Detenção Provisória – CDP de Campinas, onde ficarão a disposição da justiça.