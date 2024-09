Giana retorna ao Rock in Rio no segundo final de semana com ativações de marcas

Após abrir o festival com presença de destaque no Breakcast da KitKat, a artista volta ao Rock in Rio para novas parcerias e ações de marca nos dias 19, 20 e 21 de setembro

Após ter sido um dos grandes destaques do Breakcast da KitKat, o podcast ao vivo que movimentou o Rock in Rio durante o primeiro final de semana do festival, além de ser destaque em uma ação do Itaú no domingo (15), a cantora Giana é presença confirmada para uma nova série de ativações de marcas durante o segundo final de semana do festival. No próximo final de semana, a artista retorna ao evento com novas parcerias: no dia 19, participa de ativações com 3 Corações e Hellmann’s; no dia 20, com Neosaldina; e no dia 21, encerra suas ações com a CIF.

A cantora paranaense marcou presença no Breakcast como convidada especial, e conversou com as apresentadoras Yasmin Yassine e Criss Paiva. No bate-papo, Giana revisitou sua trajetória, desde o sucesso com o cover de “Beggin”, do Maneskin, até sua estreia no Rock in Rio 2022, quando fez uma participação no show do Dubdogz. Ela também compartilhou detalhes do processo criativo por trás de seu mais recente single, “Me Deixa Viver”, que viralizou nas redes sociais.

Aos 24 anos, Giana se consolida como uma das grandes promessas da música brasileira, com seu single “Me Deixa Viver” já acumulando quase 200 mil plays no Spotify e mais de 400 mil visualizações no YouTube.

Desde que viralizou no TikTok em 2020, a artista tem conquistado espaço com seu talento e autenticidade, atraindo a atenção de grandes nomes da música e de importantes marcas. Com o apoio de ícones como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims, Giana segue firme em sua jornada para se consolidar como uma das principais artistas da nova geração.