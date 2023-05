Girl Power: dez pilotas brasileiras em busca de sucesso nas pistas

As mulheres, definitivamente, estão com tudo no automobilismo brasileiro. A cada corrida é visível o aumento da presença feminina no esporte a motor. Esse crescimento já era nítido em vários ramos de atuação, com as profissionais ocupando posições de direção, comunicação, engenharia, marketing e área comercial. Mas 2023 indica que chegou a hora de o esporte contar também com várias pilotas.

Das corridas do BRB F-4 Brasil à Stock Series, dos brutos da Copa Truck aos protótipos leves do Dakar, além do kartismo e das pistas de arrancada e drift, as mulheres têm obtido um destaque crescente no Brasil. Exemplo importante foi a vitória histórica de Aurélia Nobels, revelada no BRB F-4 Brasil, no FIA Girls on Track – Rising Stars, processo seletivo promovido pela entidade em conjunto com a Ferrari Driver Academy em novembro do ano passado.

A novidade mais recente é a chegada de Bruna Dias à Turismo Nacional, categoria que reúne os carros mais vendidos no Brasil. A mineira de 29 anos vai estrear no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), na Grande Porto Alegre, nos dias 26 a 28 de maio.

Confira abaixo o perfil das principais pilotas atualmente em ação nas pistas do Brasil:



Antonella Bassani

Idade: 16 anos

Naturalidade: Concórdia (SC)

Grid atual: Porsche Carrera Cup Brasil

Destaques: Primeira mulher a marcar a pole position na categoria (Sprint Challenge) no Velocitta; pilota integra programa ‘Young Racing Academy’, em iniciativa da marca para promover novos talentos; duas vezes finalista do FIA Girls on Track – Rising Stars.

Bia Figueiredo

Idade: 38 anos

Naturalidade: Taboão da Serra (SP)

Grid atual: Copa Truck

Destaques: Primeira pilota brasileira a disputar as 500 Milhas de Indianápolis; venceu corrida da Indy Lights (em Nashville); disputou seis temporadas na Stock Car, com um top-4 como melhor resultado; marcou pole position na Copa Truck, categoria Super Truck, em segunda prova na categoria.

Bruna Dias

Idade: 29 anos

Naturalidade: Coromandel (MG)

Grid atual: Turismo Nacional – categorias B e ‘Rookie’

Destaques: Disputou o Brasileiro de Turismo 1.4 entre 2021 e 2022. No ano passado, fez dupla com a também pilota Gabi Moraes nas Três Horas de Goiânia.

Bruna Tomaselli

Idade: 25 anos

Naturalidade: Caibi (SC)

Grid atual: Stock Series

Destaques: Estreou com top-5 geral em prova da etapa de abertura da Stock Series 2023; competiu na W Series nas duas últimas temporadas, conquistando dois top-5. Jà triunfou em corrida na Endurance Brasil, na classe P3.

Cecilia Rabelo

Idade: 15 anos

Naturalidade: Varginha (MG)

Categoria atual: BRB Fórmula 4 Brasil

Destaques: Presença em campeonatos de kart nas categorias Rotax Max e Sprinter, participação na oitava etapa da temporada 2022 da Fórmula Delta, em Goiânia.

Débora Rodrigues

Idade: 54 anos

Naturalidade: Bela Vista do Paraíso (PR)

Categoria atual: Copa Truck

Destaques: Dona de uma longeva carreira de quase 25 anos correndo de caminhão, Débora acumula pódios na Copa Truck, onde acelera desde 2017.

Kaká Magno

Idade: 34 anos

Naturalidade: Curitiba (PR)

Categoria atual: Stock Series

Destaques: No kartismo, foi vice-campeã da Copa Paraná, vice-campeã do Sul Brasileiro de Kart, vice-campeã da Copa São Paulo Interior. Competiu na Fórmula 4 Sul-Americana, Mercedes-Benz Challenge, Fórmula Inter, Wolf Racing Cars, EuroNascar. Representou o Brasil no FIA Motorsport Games, em Paul Ricard, no ano de 2022.

Pâmela Bozzano

Idade: 33 anos

Naturalidade: Ituporanga (SC)

Grid em 2023: Dakar

Destaques: Primeira pilota brasileira a disputar o Dakar, em 2023; campeã da categoria UTV 3 no Rally dos Sertões 2022.

Rafaela Ferreira

Idade: 18 anos

Naturalidade: Criciúma (SC)

Grid atual: BRB Fórmula 4 Brasil

Destaques: Primeira mulher pole position na Copa Brasil de Kart (Categoria F4 Graduados A); Premiada por desempenho por ter sido a melhor colocada entre 15 e 18 anos no Brasileiro de Kart com teste no carro da Fórmula 4 Brasil; campeã sul-catarinense de kart em 2020.

Thaline Chicoski

Idade: 28 anos

Naturalidade: Campo Mourão (PR)

Grid atual: Copa Shell Hyundai HB20 e AMG Cup Brasil

Destaques: Quarta temporada seguida na Copa Shell Hyundai HB20; bicampeã paranaense de kart (2011, 2014)