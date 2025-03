Gloria Groove cumpre maratona de shows pelo país neste Carnaval

Artista leva o melhor do seu show para a folia de São Luís (MA), Recife (PE), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ)

O #CarnavalDaGG está em plena efervescência! A artista, que já se consagrou como um dos maiores nomes da música brasileira, segue com sua maratona de shows por todo o Brasil, levando o melhor da sua nova era Serenata da GG para os palcos de todo o país. Com shows em São Luís (MA) no dia 28 de fevereiro, Recife (PE) no dia 1º de fevereiro, Brasília (DF) no dia 2 de fevereiro e no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 3 e 4 de fevereiro, Gloria promete uma folia cheia de energia, emoção e muita diversão para seus fãs.

Mas a maratona carnavalesca de Gloria Groove não para por aí: a cantora também está celebrando o sucesso de seu novo hit “Larica de Você”, que já está nas rádios de todo o Brasil. A música, que faz parte do Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo), acumula mais de 3 milhões de streams no Spotify e mais de 400 mil visualizações no YouTube. Em parceria com o grupo de pagode Menos É Mais, “Larica de Você” promete conquistar ainda mais fãs durante a temporada de Carnaval.

Não deixe de acompanhar as performances de #CarnavalDaGG e se jogar na folia com a artista!

Agenda de Carnaval de Gloria Groove:

28/02 – São Luís (MA)

01/02 – Recife (PE)

02/02 – Brasília (DF)

03/02 – Rio de Janeiro (RJ)

04/02 – Nosso Camarote – Rio de Janeiro