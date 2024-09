Gloria Groove se une a grandes nomes da música no Dia Brasil do Rock in Rio

Após show solo grandioso na quinta (19), cantora levou o público ao êxtase novamente neste sábado no show “Para Sempre Pop”

Quem é essa menina de vermelho? É ela! Gloria Groove subiu no palco, pela segunda noite, e entregou uma performance poderosa no Dia Brasil do Rock in Rio neste sábado (21), marcando o festival novamente após encerrar o Palco Sunset na última quinta. A cantora participou da diversidade da música Pop nacional no show “Para Sempre Pop”, que contou também com Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Jão, DUDA BEAT e Lulu Santos.

O repertório da noite de sábado incluiu hits da carreira da GG e homenagens a grandes nomes. A apresentação de Gloria iniciou com Duda Beat a convidando para a performance do clássico “Sina”, de Djavan.

Em seguida, Gloria deu início ao seu repertório solo com o hit “Vermelho”, que incendiou a plateia, assim como os sucessos “Coisa Boa” e “Bumbum de Ouro”. Veio então um dos pontos altos do show: Gloria convidou Ivete ao palco e as cantoras uniram suas vozes para o cover de “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia.

Tendo recebido inúmeros elogios da mídia e do público, o show solo de Gloria na última quinta explorou diferentes fases da carreira da multiartista, desde seus primórdios até seus lançamentos mais recentes, passando pelo pop, funk, rap, samba, pagodão baiano e o pagode com sua “Serenata”, incluindo a estreia de faixas do segundo volume, que estreia no próximo dia 26.

Mais uma vez, a multiartista reafirma seu lugar entre os maiores artistas do país com as apresentações na edição de 40 anos do maior festival de música do mundo.