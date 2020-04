GM DA POSSE PRENDE LADRÃO NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE

Na tarde deste sábado, 24, a Guarda Municipal de Santo Antonio da posse prendeu W.S.D, por furto em uma loja de Cosméticos na região central da cidade.

Por volta das 15h30 de os GM Junior, Xisto e Sávio faziam patrulhamento pela região central, quando foram abordados pela proprietária do estabelecimeto, informando que havia acabado de ser roubada .

De posse das características do suspeito, os mesmos fizeram patrulhamento pelo local indicado, quando depararam com o suspeito, que ao avistar a viatura, tento evadir-se do local, sendo alcançado e capturado pela Guarda.

Com o indivíduo foi encontrado R$ 265,00 produto do roubo e uma torneira utilizada como arma no momento do roubo.

O suspeito foi encaminhado a central de Policia Judiciaria de Jaguariuna, onde foi lavrado o auto de infração e o delegado ratificou a voz de prisão.