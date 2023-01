Gold Turismo abre temporada com expectativa de grid com 50 carros em Interlagos

Um grid formado por pelo menos 50 carros é aguardado para compor nos dias 11 e 12 de fevereiro, no autódromo paulista de Interlagos, o grid da primeira etapa da Gold Turismo na temporada de 2023. Criada no ano passado, a categoria abre espaço para os carros que deram base ao automobilismo de turismo no Brasil durante as três últimas décadas, com motores 1.6 e de modelos de produção em série.

Dos 35 carros inscritos até o momento, sete integram a classe Pro, 12 estão na Super, cinco na Master e outros 11 na Light. “Aqui consideramos apenas os pilotos que já têm suas inscrições efetivamente confirmadas. Existe uma lista de pelo menos mais 20 nomes que manifestam intenção de participação na etapa de Interlagos”, revela o jornalista e narrador Luc Monteiro, organizador da Gold Turismo.

As etapas da Gold Turismo serão desenvolvidas em autódromos de três estados. São Paulo receberá a primeira, em Interlagos, e a quinta, dia 10 de setembro no Velocitta, em Mogi Guaçu. O Rio Grande do Sul terá a segunda e a quarta, nos dias 15 de abril em Guaporé é 22 de julho em Viamão. As etapas paranaenses estão confirmadas para Londrina, no dia 10 de junho, e Cascavel, no dia 15 de outubro.

Cada etapa da Gold Turismo será composta por quatro corridas curtas, de 20 minutos. “Nosso regulamento prevê três formatos diferentes, e a cada etapa podemos adotar um deles”, segundo explica Luc Monteiro. Todas as corridas terão transmissão ao vivo na internet. As etapas também serão exibidas em videoteipe pelo BandSports, canal de programação esportiva do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

A Gold Turismo teve três títulos de pilotos do Paraná em 2022. Luc Monteiro, de Cascavel, conquistou o título da classe Pro defendendo as equipes Mamba Negra e HT Guerra. Kadu Silva, de Londrina, foi campeão da Master pela Cesinha Competições. Chris Pampuch, de São José dos Pinhais, ficou com a taça na Light. A Super teve título do catarinense Rafael Possenti, de Videira, pela Roger Preparações.

GOLD TURISMO 2023 – ETAPA DE INTERLAGOS

(Relação de inscritos para abertura da temporada)

1 – Adriano Barbosa (VW Gol/Sussego Motorsports), Super

7 – Toninho Espolador (VW Gol/STR Motors), Master

22 – Gilberto Silva (VW Gol/Regicar), Master

34 – Ivécio Almeida (VW Gol/FC Motorsport), Light

35 – Artur Bailo (VW Gol/Bailo Racing), Light

36 – Osvaldo Queiroz (GM Corsa/Arias Motorsport), Super

44 – Dudu Moratelli (VW Gol/Cacá Competições), Super

54 – Fabrício Lançoni (carro e equipe a definir), Super

55 – Emerson Szwed (VW Gol/FC Motorsport), Light

59 – Luiz Marchezi (VW Gol/Marchezi Racing), Master

64 – Lorenzo Massaro/Edson Massaro (Renault Clio/Masso Sports), Pro

77 – Rafael Arruda (VW Gol/Arias Motorsport), Super

80 – Israel Reis (VW Gol/Nino Racing), Light

84 – Cido Morais (VW Gol/Sete Motorsport), Pro

88 – Rodrigo Sartori (VW Gol/MIG Motorsports), Light

91 – Hugo Netto (GM Corsa/Arias Motorsport), Super

111 – Marcelo Andrade/Felipe Lobo (Ford Ka/MD7 Motorsport), Pro

113 – Kadu Silva (VW Gol/Cesinha Competições), Master

117 – Emerson Grochoski/Léo Grochoski (VW Gol/MKS Dinamômetros), Pro

132 – Gefferson de Lima (VW Gol/RB Motorsport), Pro

136 – Chris Pampuch (VW Gol/Pamputerra-RB Motorsport), Light

150 – Newton Andrade/Gabriel Schubert (Peugeot 206/AS Racing SRK), Super

168 – Vithor Colodel (VW Gol/Colodel Racing), Light

171 – Alexandre Souza (Ford Fiesta/equipe a definir), Pro

197 – Guilherme Ragnini (VW Gol/MIG Motorsports), Super

207 – Marcos Silva Ramos (Peugeot 207/Cordova Motorsport), Master

212 – Rafael Possenti/Rafael Balestrin (VW Gol/Roger Preparações), Pro

219 – Lego Tozzo (VW Gol/Porthack Suspension), Light

222 – Eduardo de Paula (VW Gol/Scuderia Racing), Light

295 – Maurício Ambrósio (VW Gol/Sussego Motorsports), Super

333 – Rafael de Paula (VW Gol/Scuderia Racing), Light

707 – Fernando Toffol/Rafael Salido (Ford Ka/Brazzo Motorsport), Super

738 – Iwan Junior (VW Gol/IX Motors-SR Competições), Light

777 – Matheus Futsuki/Raphael Futsuki (VW Gol/Cesinha Competições), Super

899 – Adriano Martins (VW Gol/AVM Racing-Regicar), Super