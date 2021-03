Governador atende pedido de Jaguariúna e vacinação de profissionais da Educação contra Covid começará em 12 de abril

O Governo do Estado anunciou nesta semana a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da Educação, incluindo professores e funcionários de escolas, a partir do próximo dia 12 de abril. A medida atende a uma solicitação feita pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, diretamente ao governador João Doria, conforme o Ofício nº 046/2021, de 11 de fevereiro deste ano.

“Agradecemos a atenção e sensibilidade do governador Doria em atender essa nossa demanda e de vários outros prefeitos. Sempre defendi a necessidade da vacinação de professores e funcionários das escolas antes da retomada das aulas presenciais, e agora isso será possível com essa decisão do Governo do Estado”, disse o prefeito Gustavo Reis.

Num primeiro momento, segundo cronograma divulgado pelo Governo do Estado, serão vacinados profissionais da Educação acima de 47 anos de idade, da Educação Infantil ao Ensino Médio, das redes municipal, estadual e privada.

No total, Jaguariúna possui cerca de 1.450 profissionais da Educação, entre concursados e terceirizados, incluindo professores e outros servidores – cerca de 550 têm mais de 47 anos, segundo a Secretaria de Educação. Em todo o Estado, a previsão é vacinar 350 mil profissionais da área.

Além dos profissionais da Educação, o Governo do Estado também anunciou a vacinação de policiais militares e civis, bombeiros, policiais científicos, agentes de segurança e de escolta penitenciária, além dos efetivos das guardas civis municipais. Esta vacinação terá início no dia 5 de abril.