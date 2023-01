Governador de SP visita locais afetados pelas fortes chuvas em Campinas

Após as inspeções, conversaram com a imprensa

O prefeito Dário Saadi acompanhou neste sábado, 21 de janeiro, a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a dois locais afetados pela chuva dos últimos dias em Campinas. Um dos locais inspecionados foi a rua Ferdinando Turquetti, Jardim das Bandeiras, na região Sul, onde uma ponte caiu com a força das tempestades que atingiram Campinas nos últimos dias.

O governador pode conferir o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura no local, como o desassoreamento do córrego, para que posteriormente seja feita a recuperação da ponte. Outro local visitado foi a Rua Herbert de Souza, no Jardim Santa Cruz, onde a água transbordou e derrubou as laterais de concreto, e será feito um trabalho de recuperação do pavimento.

O governador Tarcísio de Freitas falou que trabalhará ao lado do prefeito de Campinas, que fará um levantamento para atuar rapidamente na recuperação do que foi destruído ou danificado, além de fazer obras para evitar novas ocorrências. “Vamos auxiliar na recuperação rápida das áreas afetadas, na assistência imediata às pessoas e, na sequência, vamos pensar na prevenção”, disse o governador.

Tarcísio disse que há uma parceria forte entre governo do Estado e Prefeitura de Campinas para discutir as responsabilidades e ações, além de onde serão estabelecidos convênios e para que sejam repassados recursos de imediato.

Dário Saadi disse que a Prefeitura já está trabalhando na recuperação de locais atingidos pela chuva, como no caso da ponte localizada em uma área rural na estrada Campinas-Monte Mor, que foi danificada. “A Secretaria de Serviços Públicos já está cuidando da recuperação deste local. As famílias estão sendo acompanhadas e neste caso entrará no pacote de contratação emergencial”, disse o prefeito.

O prefeito decretou estado de emergência no município nesta sexta-feira, 20 de janeiro. “Esta medida permitirá que o município faça remanejamento interno do orçamento para atender as urgências e emergências da cidade”, disse o prefeito.

O decreto de situação de emergência foi publicado hoje, em edição extraordinária do Diário Oficial.