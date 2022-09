Governador Rodrigo Garcia visita Expoflora e reafirma compromisso com Holambra

O governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia esteve em Holambra nesta quarta-feira, 7 de setembro, Feriado da Independência, para visita à 39ª Expoflora. Acompanhado pelo prefeito Fernando Capato, pelos deputados estaduais Barros Munhoz e Rafa Zimbaldi, pelo deputado federal Arnaldo Jardim e por prefeitos e lideranças locais e da região, Garcia reforçou seu compromisso com pleitos da cidade e com o desenvolvimento da atividade turística no Estado de São Paulo.

Do lado de fora da festa, na rua, apoiadores aguardavam para recepcionar o governador. Ele caminhou pelo evento por cerca de uma hora e meia, tirou fotos com público, parou inúmeras vezes para conversar com as pessoas e atendeu à imprensa. Na saída, encontrou o grupo que o esperava para uma palavra e novos registros.

“O turismo é muito importante para a economia de São Paulo e a geração de empregos. O que vemos em Holambra é um exemplo a ser repetido em outras localidades com potencial para o desenvolvimento desse segmento”, avaliou Garcia.

Aos moradores, o candidato garantiu que seguirá apoiando Holambra em suas demandas junto ao Estado. “Rodrigo foi o governador que mais fez pela nossa cidade num curto período de tempo”, ressaltou o prefeito Fernando Capato. “É um amigo pessoal e da cidade. Experiente, responsável. Fez muito em pouco tempo de mandato e fará ainda mais ao longo dos próximos quatro anos”.

Em dezembro do ano passado, sua última passagem pela Capital Nacional das Flores, Rodrigo Garcia anunciou mais de R$ 10 milhões em investimentos, quase 10% da receita anual total do município, para obras de infraestrutura como asfaltamento, recapeamento e a construção do primeiro Centro Dia do Idoso. Na ocasião, anunciou também a liberação da duplicação de 6 quilômetros da Rodovia SP-107.