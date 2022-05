Governo de SP lança site que reúne ações e programas voltados às mulheres

Portal apresenta iniciativas de proteção e bem-estar, combate à violência, saúde, cultura, educação, empreendedorismo, entre outras

Nos últimos anos, o Governo de São Paulo se tornou pioneiro no desenvolvimento de serviços e programas direcionados às mulheres, de proteção e bem-estar, combate à violência, preservação da saúde, cultura, educação, empreendedorismo, entre outros. Para facilitar o acesso a essas iniciativas, foi criado um site exclusivo com todas as políticas públicas que possibilitam o protagonismo e espaço para o empoderamento das mulheres no estado de São Paulo.

Na área de combate à violência feminina, o Aplicativo SOS Mulher oferece uma série de medidas protetivas e já conta com 30 mil inscritos e 2,7 mil acionamentos. Com a ferramenta, vítimas de violência doméstica que estiverem em situação de risco podem acionar a Polícia Militar de SP apertando apenas um botão do celular por cinco segundos.

Outra iniciativa são as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), que desde agosto de 2020 atendem exclusivamente ocorrências de violência doméstica ou familiar e infrações contra a dignidade sexual praticadas contra pessoas com identidade de gênero feminino e contra crianças e adolescentes. Além das DDMs, todas as delegacias de São Paulo estão preparadas para atender os casos de forma humanizada.

Na área de proteção social, o Programa Dignidade Íntima garante distribuição de absorventes para 1,3 milhão de alunas em situação de vulnerabilidade social, nas mais de 5 mil escolas atendidas. O investimento de mais de R$ 30 milhões propicia a aquisição de produtos de higiene menstrual à parcela da população que mais necessita.

Na área de empreendedorismo, o Governo de São Paulo ampliou valores do Bolsa Povo em benefício do público feminino, que representa 94% do programa. A iniciativa unifica todos os programas sociais de SP em um cadastro único com aumento dos valores pagos e ampliação da abrangência.

Um dos pilares das políticas públicas de SP, o Programa Creche Escola foi pensado especialmente para as mães que não têm com quem deixar o filho para ir trabalhar. A educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, por isso Governo de SP prevê a construção de novas unidades de creches e escolas de educação infantil em todo o território paulista.

Acesse o site Ações para Mulheres em São Paulo e conheça todas as iniciativas oferecidas.