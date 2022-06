Governo do Estado prepara sorteio com inscrições entre os dias 20 e 29 para unidades habitacionais no Jardim Araucária

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) realiza entre os dias 20 e 29 de junho as inscrições para interessados nas unidades habitacionais que serão construídas na região do Jardim Araucária, em Mogi Guaçu. Serão, nesta fase, 31 moradias com 47,87m² de área útil, construídas e sorteadas pelo Governo Paulista sem participação da Prefeitura, que participa da iniciativa apenas através da doação de terrenos para execução do projeto.

O cadastro poderá ser feito mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível em aplicativo específico, o KAIZALA, acessível pelo site www.cdhu.sp.gov.br, em “Faça agora sua inscrição”.

De acordo com edital publicado pela CDHU, os inscritos deverão, entre outras exigências, ter 18 anos ou mais, comprovar residência ou trabalho na cidade pelos últimos cinco anos, ter renda familiar mensal entre 1 e 10 salários mínimos e não ser ou ter sido proprietário de imóveis. O documento completo, com todas as regras, está disponível no site da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviço, em Downloads. Só será permitida uma única inscrição por família.

Por determinação do Estado, parte das unidades será destinada a grupos específicos: 4 para famílias com renda familiar de 5 a 10 salários mínimos; 3 para pessoas com deficiência ou famílias com pessoas deficientes; 2 para idosos com mais de 60 anos; 2 para policiais civis, militares, agentes de segurança, escolta ou vigilância penitenciária; e 1 para indivíduos sós, com mais de 30 anos. As 19 restantes serão sorteadas entre a demanda geral.

As inscrições terão início às 9h15 do dia 20 e se encerram às 17h15 do dia 29 de junho. Entre as informações que serão requeridas estão nome completo, data de nascimento, RG, CPF, renda familiar mensal, endereço de residência completo, e-mail e número de telefone celular.

Após o processamento dos cadastros, a CDHU irá divulgar a lista final de inscritos com as famílias aptas para sorteio, que acontecerá presencialmente ou por meio eletrônico, a critério da própria Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

Financiamento

Ainda de acordo com o edital, o prazo máximo do financiamento das moradias será de 360 meses – o equivalente a 30 anos. Os valores levarão em consideração o comprometimento máximo de 20% da renda. A CDHU concederá subsídio às famílias de renda mais baixa.