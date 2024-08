Governo vai distribuir R$ 15 bilhões para quem tem FGTS veja se você tem direito

O governo vai distribuir R$ 15,2 bilhões do lucro do FGTS de 2023, que representa 65% do lucro total do fundo no ano passado. Os trabalhadores terão um rendimento três pontos percentuais acima da inflação de 4,62% registrada em 2023. A Caixa Econômica Federal fará os depósitos nas contas dos trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2023. Quem tinha R$ 10 mil no FGTS, por exemplo, receberá cerca de R$ 264,00.

Além disso, o Ministério do Trabalho propôs que R$ 8,2 bilhões do lucro restante sejam usados para criar uma reserva, garantindo que os valores do FGTS sejam corrigidos pela inflação no futuro, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A distribuição do lucro será feita até 31 de agosto. A porcentagem de 65% é menor do que o habitual, que costuma ser pelo menos 90%.

Do lucro de 2023, R$ 16,8 bilhões vieram de aplicações em títulos públicos e operações de crédito em habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Além disso, houve um ganho atípico de R$ 6,5 bilhões devido à renegociação de investimentos no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Todos os trabalhadores que tinham saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2023 receberão uma parte do lucro, proporcional ao saldo existente nessa data. Você pode consultar o saldo pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz