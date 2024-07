Grande Incêndio em Haras no Bairro Rincão é Controlado após 11 Horas de Combate

No domingo, 7 de julho, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata em um haras no bairro Rincão, em Santo Antônio de Posse. O fogo teve início por volta das 14h30 e só foi controlado às 01h30 da madrugada de segunda-feira, 8 de julho.

As primeiras equipes a chegar ao local foram a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil de Santo Antônio de Posse, juntamente com a brigada de incêndio local. A situação exigiu um esforço coordenado entre várias equipes de diferentes municípios. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Holambra e Jaguariúna também se mobilizaram para ajudar no combate às chamas.

A intervenção do secretário de Segurança, Dr. Valter Lourenço, foi crucial. Ele conseguiu mobilizar uma viatura do Corpo de Bombeiros de Campinas, o que foi essencial para o controle e a extinção do incêndio.

Graças à rápida resposta e à colaboração entre as diversas equipes, o incêndio foi controlado e extinto, evitando maiores danos à área e possíveis riscos à população local. A ação conjunta demonstrou a importância da cooperação entre os municípios em situações de emergência, garantindo a segurança e a proteção da comunidade.