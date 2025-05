GRIPE AVIÁRIA

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniu-se com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para dialogar sobre a emergência zoossanitária causada pela gripe aviária. Durante o encontro, ele destacou a robustez do sistema sanitário brasileiro e o compromisso do governo com a transparência das informações. O ministro ressaltou o apoio dos parlamentares no enfrentamento da crise. “É uma oportunidade de contar com o apoio em temas relevantes para o sistema sanitário brasileiro. O Brasil, como venho dizendo diariamente, é uma referência mundial em sanidade animal e vegetal”. Entre as medidas propostas, Fávaro defendeu a criação de um Fundo Nacional Sanitário.

RENEGOCIAR DÍVIDAS

O campo brasileiro enfrenta tempos difíceis com a sequência de desastres naturais que ameaçam a sobrevivência de milhares de produtores rurais. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, quatro estiagens e uma enchente devastadora causaram prejuízos superiores a R$ 450 bilhões, afetando toda a cadeia do agronegócio, da produção ao comércio e à indústria. Diante desse cenário, o Senado deu um passo importante ao aprovar, nesta terça-feira (20), na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), o Projeto de Lei 320/2025.

VBP DA AGROPECUÁRIA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou a estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária em 2025, que deve atingir R$ 1,53 trilhão. O valor representa um crescimento de 13,1% em relação ao registrado em 2024. O VBP previsto para a agricultura é de R$ 1,0 trilhão, com destaque para a soja (+10,1%), milho (+35,4%), café arábica e o robusta, com altas estimadas no VBP de 63,7% e 93,4%, respectivamente.

EXPORTAÇÕES DO AGROPAULISTA

O agronegócio paulista fechou abril com superávit de US$ 1,6 bilhão, contribuindo positivamente para o resultado da balança comercial do estado. No entanto, esse valor representa uma redução de 11,2% em comparação com abril do ano passado. A retração foi influenciada pela queda nas exportações, que somaram US$ 2,1 bilhões no mês, um recuo interanual de 9,2%. Entre os principais produtos exportados, destaca-se a diminuição nos embarques do complexo sucroalcooleiro.

CAQUI

Responsável por metade da produção nacional de caqui, o estado de São Paulo também é referência nas exportações. De acordo com os dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA – Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), em 2024, foram produzidas mais de 71,5 mil toneladas. Já no cenário internacional, o envio da fruta ao comércio exterior teve um crescimento financeiro de 31,3% em relação ao ano anterior, passando de US$613 mil em 2023 para US$805 mil.

TRIGO

Levantamentos do Cepea mostram que as cotações do trigo caíram na semana passada. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão vem do avanço da semeadura no Brasil, de dados indicando safra maior e produtividade mais elevada e das boas condições das lavouras até o momento. Moageiras que estão ativas no mercado buscam negociar a valores menores, encontrando vendedores com certa necessidade de vendas imediatas e, portanto, mais flexíveis.

IMPORTÂNCIA GLOBAL

Um sistema agroflorestal tradicional para o cultivo de erva-mate no Brasil, três locais na China especializados em mexilhões perolados, chá branco e peras, um sistema antigo que preserva culturas alimentares vitais e a biodiversidade no México e um sistema agrícola característico da paisagem vulcânica da ilha espanhola de Lanzarote se tornaram as mais recentes adições aos Sistemas de Patrimônio Agrícola de Importância Global (GIAHS).

FÓRUM DAS AMÉRICAS AGRICULTURA 2025

De 15 a 17 de junho de 2025, o Canadá sediará a Cúpula de Líderes do G7 em Kananaskis, Alberta, um evento de alto nível que atrairá a atenção global e reunirá líderes das economias mais desenvolvidas do mundo. Entretanto, a agenda da cúpula não inclui discussões sobre agricultura ou segurança alimentar, apesar do papel fundamental que esses setores desempenham no desenvolvimento econômico, social e ambiental das Américas. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista