Campinas Innovation Week 2025 apresenta trilhas temáticas

Maior evento de inovação do Brasil acontece de 9 a 13 de junho, em Campinas, com entrada gratuita mediante inscrição.

O Campinas Innovation Week 2025 vai movimentar os ecossistemas de inovação e tecnologia do país. De 9 a 13 de junho, o Pátio Ferroviário de Campinas será o ponto de encontro de empresários, investidores, pesquisadores e profissionais interessados em novas tecnologias, negócios e desenvolvimento econômico. A edição deste ano foi organizada em trilhas temáticas. A entrada é gratuita, mediante inscrição on-line.

Em sua segunda edição, o CIW 2025 trará uma programação inédita, com curadoria especializada e conteúdos voltados para quem busca entender as tendências que estão moldando os mercados e a sociedade. Serão quatro dias de painéis, palestras, networking, exposições de projetos e oportunidades de conexão estratégica.

“O Campinas Innovation Week 2025 consolida Campinas como protagonista nacional no ecossistema de inovação e tecnologia. Mais do que um evento, o CIW é uma plataforma estratégica para conectar talentos, ideias e negócios, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável e a competitividade das empresas”, diz Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Campinas e idealizadora dos eventos da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

O evento foi estruturado em quatro trilhas temáticas:

Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação e Universidades: Apresentações e trocas de experiências envolvendo novas tecnologias, inovação de base científica, gestão da inovação e a criação de ambientes propícios ao desenvolvimento tecnológico, promovendo a conexão entre ciência, produtos e impacto socioeconômico.

Startups: Discussões sobre estratégias de crescimento, inovação disruptiva, captação de investimentos e novos modelos de negócios para startups em diferentes estágios.

Novas Tecnologias e Inovação Aberta: Painéis sobre tendências emergentes como inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, novos materiais e práticas colaborativas de inovação aberta.

Inovação no Varejo – Trilha dedicada às transformações no setor varejista, conectando empresários e empreendedores às principais inovações e soluções do mercado.

Como parte da trilha de Inovação no Varejo, o Retail Conference ocupará a Plenária Principal do CIW, oferecendo uma experiência imersiva com painéis, palestras e treinamentos inéditos, conectando o varejo regional às inovações globais.

Destaques da programação do Retail Conference:

10/06 – Inovação e Tecnologia

Debates sobre o uso da inteligência artificial nos negócios, com Rafael Cervone (CIESP), Alexandre Caramaschi e uma palestra da Meta sobre IA no varejo digital.

11/06 – Gestão com Uso da Tecnologia

Palestra da futurista Michelle Schneider sobre IA generativa no trabalho e painéis com especialistas da Salesforce e grandes marcas discutindo a escalabilidade no varejo.

12/06 – Liderança e Cultura

O papel da cultura corporativa como diferencial competitivo, com palestra de Adriano Lima e painéis com Adriana Flosi, Carolina Cavenaghi e Renata Mello.

13/06 – Marketing e Vendas

Encerramento com Julio Takano, referência em ecossistemas de negócios, e treinamento prático do Canva sobre criação de comunicações visuais com IA.

Sobre o Campinas Innovation Week 2025:

O Campinas Innovation Week 2025 é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em conjunto com o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) e a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A correalização é da Fundação Fórum Campinas Inovadora, Venture Hub e 100 Open Startups.

O evento reunirá líderes, empreendedores, investidores, pesquisadores e profissionais de todo o país para debater, cocriar e impulsionar o futuro da inovação e dos negócios.