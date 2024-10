Grupo Carrefour Brasil realiza processo seletivo coletivo para mais de 250 vagas de emprego em Campinas e Indaiatuba

Oportunidades para diferentes setores e níveis de experiência, em unidades de Hiper e Supermercados, Sam’s Club, Atacadão e Postos de combustíveis Carrefour

São Paulo, outubro de 2024 – O Grupo Carrefour Brasil, maior grupo varejista do País, acaba de anunciar o recrutamento para mais de 250 oportunidades de trabalho em Campinas e Indaiatuba, interior de São Paulo, parte das seis mil vagas de emprego abertas pela empresa em todo o território nacional. Os candidatos com diversos níveis de experiência serão selecionados para diferentes setores e posições da companhia.

Entre as oportunidades, estão uma lista completa de posições: Operador(a) de Caixa, Auxiliar de Perecíveis, Repositor(a), Agente Fiscalização, Confeiteiro(a), Açougueiro(a), Padeiro(a), Peixeiro(a) e Frentista de Postos de Combustíveis.

Os novos colaboradores poderão aproveitar um pacote robusto de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, descontos no cartão Carrefour, cesta natalina, programa de atendimento ao funcionário e família, cooperativa de crédito e refeitório na empresa.

“Temos o compromisso de atender as necessidades do consumidor, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atuamos. Além de salários compatíveis com o mercado, queremos oferecer oportunidades de um plano de carreira sólido dentro da empresa”, afirma Silvio Xavier, gerente de Recrutamento e Seleção do Grupo Carrefour Brasil.

Para mais informações, acesse: Link (para vagas de Carrefour Varejo e Sam’s Club) ou Link (para vagas do Atacadão); ou leve seu currículo à unidade mais próxima.