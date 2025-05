Grupo de Estudos ACE discute Reforma Tributária no dia 29

Associados ACE já podem fazer inscrição; encontro é mensal e gratuito

Todo mês tem e com um tema relevante para os empresários, tem Encontro do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial ACE Holambra (Associação Comercial e Empresarial de Holambra). A atividade deste mês acontece dia 29, das 8 às 9 horas, no auditório da Associação Comercial.

No Encontro, o advogado Fábio Bezena apresentará o tema Reforma Tributária e, depois, os participantes podem apresentar suas dúvidas. Já estão convidados os frequentadores do grupo, bem como todos os associados interessados no tema, independentemente do setor em que atuem. Atividade gratuita da Associação Comercial de Holambra com os advogados parceiros.

“A reforma tributária é um dos sistemas mais discutidos no cenário econômico e político, sendo essencial para promover um sistema fiscal mais justo, transparente e eficiente”, fala o advogado Fábio Bezena. “Nesta palestra, abordaremos os principais desafios do atual sistema tributário brasileiro, incluindo sua complexidade, alta da carga tributária para alguns setores e distribuição de renda pela tributação.”

De que forma isso afeta seu negócio e sua vida? Discuta o tema com um especialista no Grupo de Estudos Empresariais da ACE Holambra. Inscrições: 9 9994-2711 (link para inscrições: https://wa.me/5519999942711)