Grupo de teatro amador da terceira idade faz duas apresentações especiais de Natal em Campinas

Abertas ao público, as exibições acontecem primeiro no Clube Fonte São Paulo nesta terça-feira,14h, e depois no Colégio Dom Barreto, dia 09/12, 14h30, sempre com entrada franca. O grupo reúne participantes do Programa Saúde Toda Vida, da Unimed Campinas, voltado para homens e mulheres da comunidade com mais de 55 anos. Para assistir à peça “Afinal, o que é o Natal?”, basta comparecer nos locais das apresentações

Muito mais que uma data comercial no calendário, Natal é um momento de união, de celebração e de sentimentos que aquecem o coração. Para entrar no clima dessa época tão especial do ano, o grupo de teatro amador do Programa Saúde Toda Vida vai apresentar, em duas datas e dois diferentes locais, uma comédia natalina encantadora, cheia de música, de risos e da magia do Natal. Nesta terça, 26/11, 14h, será no salão social do Clube Fonte São Paulo, e no dia 09/12, 14h30, no auditório do Colégio Dom Barreto, ambas em Campinas.

Intitulada Afinal, o que é o Natal?, a estória se passa na casa da vovó Marta que, junto com funcionárias irreverentes e convidadas inusitadas, se movimenta para a tradicional ceia de Natal. Em meio à agitação dos preparativos, vovó Marta é questionada pela netinha Giovana que quer entender melhor o que de fato é o Natal. E, com muito humor e afeto de sobra, a pergunta é respondida de diversas maneiras, revelando a essência do Natal: um tempo de amor, de esperança e de empatia.

Serviço

O que: Peça teatral Afinal, o que é o Natal?

Quando e Onde: Dia 26/11/ 14h, no salão social do Clube Fonte São Paulo (Rua José Paulino, 2138, Vila Itapura, Campinas).

Dia 09/12, 14h30, no auditório do Colégio Dom Barreto (Avenida da Saudade, 705, Ponte Preta, Campinas).

Para quem: Comunidade em geral (adultos e crianças)

Quanto: Grátis

Sobre o Saúde Toda Vida

O Saúde Toda Vida é a mais antiga iniciativa social da Unimed Campinas em contínuo funcionamento. Iniciado em 1999, o programa oferece, desde o seu lançamento e de forma gratuita, múltiplas atividades a homens e mulheres da comunidade que passaram dos 55 anos, clientes e não clientes da Unimed. Hoje, são mais de 500 participantes ativos, em sua maioria mulheres. No total, mais de 5 mil idosos já foram favorecidos pelo programa nos últimos 25 anos. A grade abrangente e o foco na saúde física e mental, no bem-estar, na socialização e na qualidade de vida são os principais diferenciais dessa iniciativa orientada pelos princípios da medicina preventiva. O Saúde Toda Vida é completo. Oferece aulas regulares de ginástica e alongamento, oficina de memória, meditação, teatro, coral, palestras diversas sobre saúde e prevenção, exibições artísticas, bailes temáticos etc., em uma grade que vai de segunda a sexta-feira, no Clube Fonte São Paulo. Tudo gratuito.