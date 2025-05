Relatório estadual apontou redução nos principais crimes em Artur Nogueira; roubos caíram de 15 para 9 casos

Artur Nogueira registrou uma redução de 40% nos casos de roubo nos três primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e refletem o resultado das ações empenhadas pelas forças policiais, que atuam de forma coordenada no município.

Entre janeiro e março de 2024, foram 15 registros de roubo na cidade. Já no mesmo período deste ano, esse número caiu para 9. A diminuição se repete em todas as demais modalidades criminais: os furtos caíram 30% (de 104 para 73); os furtos e roubos de veículos diminuíram 33% (de 33 para 22); e os homicídios zeraram, passando de 2 ocorrências para nenhuma em 2025.

Para o secretário municipal de Segurança, Dr. Roberto Daher, o resultado comprova a eficiência das forças policiais locais. “Todas as forças de segurança do nosso município têm atuado com excelência. Essa queda nos índices é resultado de um trabalho comprometido e diário da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, que têm garantido mais segurança para a nossa população”, afirmou.

E mesmo com a redução da criminalidade, a produtividade policial se manteve alta. Nos três primeiros meses de 2025, foram registrados 54 flagrantes lavrados, 93 pessoas presas (entre flagrantes e mandados) e 19 veículos recuperados — número igual ao registrado no mesmo período de 2024.

De acordo com Daher, a Prefeitura de Artur Nogueira segue reforçando a valorização das corporações, investindo em tecnologia e promovendo ações integradas de patrulhamento e investigação para garantir a segurança da população.

“Nosso compromisso é com a prevenção, a resposta rápida e a proteção de todos os nogueirenses. Esses dados mostram que estamos no caminho certo”, concluiu Daher.