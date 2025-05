Vôlei de Amparo vence na Copa Itatiba e se destaca nas categorias de base

Equipes sub-21 masculina e sub-19 feminina conquistam vitórias importantes e seguem em busca da liderança

As equipes de voleibol de base de Amparo tiveram um fim de semana vitorioso na Copa Itatiba. No domingo, 18, o time masculino sub-21 entrou em quadra e venceu o Okami, de Campinas, por 3 sets a 1, subindo na classificação geral da competição. O atleta Herik Gonçalves foi eleito o melhor em quadra pela equipe avaliadora.

A próxima partida do sub-21 masculino será no domingo, 25, contra a equipe de Itatiba, na cidade do Circuito das Frutas, às 13h30.

Na mesma rodada, a equipe feminina sub-19 também estreou com vitória, vencendo Cubatão por 3 sets a 2 em uma partida equilibrada. O destaque da partida foi Giovanna Lopes, que teve atuação decisiva nos momentos finais do jogo.

O próximo desafio do time feminino acontece na quarta-feira, 28, às 19h, novamente contra Cubatão, desta vez na casa das adversárias.

As vitórias reforçam o bom momento das categorias de base do voleibol amparense e o trabalho consistente de formação esportiva promovido pela Secretaria de Esportes da cidade.